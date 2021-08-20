東南亞疫情7月開始升溫，馬來西亞、越南等國都都因當地政府祭出管制，關廠停工事件不斷。經濟部今日公布的7月外銷訂單，我自東協接單53.5億美元，較上年同月增加33.7％，各區中成長最高，看似不受影響。不過該部表示，有對在東南亞設廠廠商抽查，3成比例訂單有衝擊，推估使該月整體訂單金額減少千分之1，影響不大。至於8月是否擴大，會持續觀察。

統計處共抽查140家有在東南亞設有生產基地廠商，得到近百家回覆，其中33家回答有受影響，比例佔3成，說不受影響的則有63％。

統計處長黃于玲表示，有影響的廠商，主要是因當地停工，或是客戶受疫情影響停工沒有下單。而6成多說不受影響，則認為訂單呈現的是客戶需求，並不在生產面，只要需求未改變，不影響訂單。

在有3成比例受影響下，統計處也去評估訂單減少金額，估計是少3500萬美金，占7月整體訂單金額僅千分之1，對我接單衝擊不大。

即使如此，經濟部也不敢輕忽。黃于玲強調，會關心東南亞狀況，如疫情後續增溫，是否造成供應鏈斷鏈，衝擊終端需求，進而影響8月份接單表現，下個月會再報告。