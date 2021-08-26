金可-KY(8406)下午舉行法說會，財務副總張泰榕說，大陸區雖有零星的疫情傳出，對線下通路影響相對比較大，不過，線上雙11的活動基本上都已接到訂單，整體來看，到雙11為止，大陸區營運不會有太大影響。他說，台灣第2季受到疫情影響，產量及外銷都減少使得毛利率下滑，至8月為止，雖然多少還是有影響，但在外銷大陸地區無論是片數和金額都比較大，若第4季日本、大陸及台灣區疫情能回穩，毛利率可望回到正常的水準。

至於在產能方面，張泰榕指出，目前中國大陸產能15條，預計今年再增4條產線，其中2條已在8月投產，另外2條將會在10月投產；台灣產能因利用率還沒有滿不會增加產能。至於在明年的產能規劃方面，以目前增速來看，明年必然會增加產能的，但台灣和大陸如何分配現在還未確認，將會到第4季才會清楚。

張泰榕說，疫情對實體通路雖有造成影響，但公司經營線上通路有成，依2021年大陸區的表現來看，前7月線上增速達72%、線下增速46%。現在大陸雖有疫情零星的發生，但線上渠道都往雙11靠攏，可以彌補線下的遞延效應，依目前接獲訂單片數計算，對比去年成長30%，相對2019年也有20%的成長。

金可指出，在短期目標，大陸市場除自然成長外，將持續導入新品，並以多品牌策略夾擠市場；國際市場方面，除了大陸市場持續成長外，國外市場將是到2025年主要成長空間，主要將在日本、亞洲以及歐洲地區。