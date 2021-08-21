高雄板模工疫情缺錢 攜千包毒咖啡北上遭逮

26歲在高雄工作的林姓板模工，自稱疫情期間生意受影響，聽聞販毒獲利不錯，與楊姓女友合資20萬，購得1998包毒咖啡，19日與台北賣家講好38萬出售，喜滋滋的林與女友為躲避追查，故佈疑陣各開1車，但在開下重慶北路交流道時，遭士林警方循線查獲。

士林警方日前獲報，某販毒集團近日要進行交易，賣家還遠從高雄北上，經循線追查，鎖定林姓板模工涉有重嫌，另發現林與楊姓女友為躲避查緝，19日凌晨1時許，各開1車北上，並凌晨4時抵達台北，車子開下重慶北路交流道。

士林警方經徹夜埋伏、追查，在附近將林、楊兩人的車子攔下，隨後起獲1998包的毒咖啡，這對情侶供稱，因疫情影響，原本從事板模工作收入大減，日前在朋友介紹下，才會想販毒賺外快。

林供稱與女友籌錢集資20萬，買了這些咖啡包，日前經輾轉聯繫，與台北某買家敲定38萬轉賣，因利潤近乎100％，讓兩人十分高興，19日凌晨興沖沖出發，不料剛下交流道就被警方查獲。

警方偵訊後，依販毒罪將兩人送辦，另擴大追查幕後的中盤及買家。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！