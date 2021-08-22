國軍軍紀又出包。一名賀姓男子昨(20日)凌晨與友人在高雄鳳山某餐廳聚餐後，疑似酒醉情緒失控，在中利街與中泰街口附近四處咆哮，由於聲量過大，附近民眾以為有人在街頭鬥毆而報警，警方到場後，該名男子卻口出三字經及及五字經辱罵員警，經員警蒐證後，立刻現場壓制並依公然污辱及妨害公務罪嫌移送法辦，事後傳出，該位賀姓男子，竟然是陸軍564旅上尉，其父親正是剛升任陸軍副司令不到一個月的賀政中將，消息一出引起軍中議論紛紛。

根據調查，鳳山分局忠孝派出所於昨(20日)凌晨獲報，中利街與中泰街口附近有民眾鬧事，線上警網立刻前往處置，但到現場時，發現有一位男子疑似喝醉酒在路口咆哮，員警上前詢問是否需要協助就醫，但該名男子卻情緒失控，不斷對著員警狂譙三字經及五字經，經員警制止後，仍勸阻無效，只好強制將其壓制後帶回派出所偵辦。

由於員警堅持提告公然侮辱，該位賀姓男子事後也未見悔意，經製作做完筆錄後依妨害公務及公然侮辱罪嫌移送偵查隊處理。

該名賀姓男子被警方帶回派出所後消息傳出後，立即有軍方人士前往關切，據了解，該位賀姓男子竟然是陸軍564旅上尉，目前正在國防大學接受正規班訓練，其父親為目前剛升任陸軍副司令的賀政中將，賀員經查疑似因放假時與友人聚餐喝得爛醉而酒後鬧事，離譜行徑將父親與軍方的臉都丟盡。

賀政中將原任金防部指揮官，上月才升任陸軍副司令，未料升官還未滿月，目前正在國防大學受訓的上尉軍官兒子，竟因為酒後鬧事辱警而遭法辦，雖然是在休假期間，但在國軍三令五申防止酒後違紀宣導下，仍出現這種難堪事件，未來軍中前途堪慮。