陸軍副司令賀政上尉兒，裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，酒後鬧事遭警方移送，軍方上午開人評會做出記兩大過，不適服役，遭汰除的重懲。

據了解，賀姓上尉必須在9月中旬前退伍離營。

陸軍第八軍團裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，21日凌晨因酒後喧鬧等行為，遭到場處理員警以妨礙公務等罪移送，全案由檢警偵辦中。