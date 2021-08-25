陸軍副司令賀政上尉兒酒後鬧事遭處分 九月中旬前須退伍 11:402021/08/25 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸軍副司令賀政上尉子酒後失控以三字經辱警畫面曝光，遭員警大外割狼狽壓制在地。(讀者提供／戴志揚翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍副司令賀政上尉兒，裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，酒後鬧事遭警方移送，軍方上午開人評會做出記兩大過，不適服役，遭汰除的重懲。 據了解，賀姓上尉必須在9月中旬前退伍離營。 陸軍第八軍團裝甲564旅賀姓上尉受訓休假期間，21日凌晨因酒後喧鬧等行為，遭到場處理員警以妨礙公務等罪移送，全案由檢警偵辦中。 軍方祭大刀 陸軍副司令兒酒後辱警記兩大過汰除 德國新任駐陸大使賀岩履新 曾任梅克爾外事顧問 #上尉 #賀姓 #陸軍副司令 #賀政 #酒後鬧事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 上海合作組織數字經濟論壇、2021智博會在重慶舉行 15:432021/08/23 兩岸 無業男疑酒後無裝備下潛花蓮鯉魚潭 消防尋獲已身亡 16:272021/08/24 社會 軍戎世家傳承 將領子女多低調 04:102021/08/23 焦點要聞 惡徒硬闖東協廣場管委會暴打總幹事 警再逮15人到案 09:102021/08/25 社會 駐越南使館傳「哈瓦那症候群」 賀錦麗到訪延後3小時 03:222021/08/25 國際 後疫情畢業典禮 20位慢飛兒迎向晨光 15:552021/08/24 寶島 賀錦麗會晤李顯龍 強調南海航行自由 04:102021/08/24 話題觀察 基隆休旅車自撞分隔島翻覆 駕駛受困獲救送醫 08:402021/08/24 社會 陸姓作家打高端猝逝 接種後曾到1地打卡：最後IG動態曝 16:062021/08/24 生活 打高端後猝死 陸姓作家10天前才參觀高端疫苗廠 14:412021/08/24 生活 「要命小方」妻撞車尿遁落跑身影曝光 兒推輪椅離開醫院 11:482021/08/23 社會 政治熱門新聞 李四川突曬12張照「求一件事」 感動3千網友 - 政治 立委離婚藏不住 他與女演員秘婚 也因財產申報曝光 - 政治 近5成民眾樂見蔡英文打高端 游盈隆發現一件事 - 政治 蔡政府最新民調暴跌 徐巧芯：這件事出現巨變 - 政治 連勝文猛開砲「不適合當黨魁」 江啟臣回應了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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