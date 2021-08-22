大陸國家衛健委通告，21日31個省（自治區、直轄市）和新疆新增確診病例32例，其中境外輸入病例28例（上海9例，雲南7例，廣東6例，湖北2例，北京1例，天津1例，河南1例，四川1例），本土病例4例（上海3例，江蘇1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

當日新增治癒出院病例70例，解除醫學觀察的密切接觸者1706人，重症病例較前一日減少3例。

境外輸入現有確診病例746例（其中重症病例11例），無現有疑似病例。累計確診病例8084例，累計治癒出院病例7338例，無死亡病例。

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