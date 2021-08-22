熱帶風暴亨瑞（Henri）今天升級颶風直撲美東而來，美國國家颶風中心表示，亨瑞挾帶強風豪雨，恐引發「威脅生命」的「暴潮」與洪水，包括紐約市等大片地區都在警戒範圍。

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo）宣布紐約州進入緊急狀態，並出動500名國民兵（National Guard）協助因應。他還告訴紐約州民，郊區部分地區可能出現停電與淹水狀況。

截至今天下午為止，亨瑞風速來到每小時120公里，在北卡羅來納州東北方約240英里（386公里）處朝北前進。若行進路線不變，亨瑞預料會在明天登陸紐約州長島（Long Island）或新英格蘭南部地區。

長島與康乃狄克州新海芬（New Haven）部分地區在警戒範圍，瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）與南特基島 （Nantucket）等新英格蘭其他地區，則要注意暴潮。

國家颶風中心（US National Hurricane Center NHC）表示：「這是威脅生命的狀況，這個範圍內的人們應該採取所有必要行動保護生命與財產，以免遭到水位上升以及其他危險狀況危害。」

國家颶風中心警告，亨瑞可能帶來75至150毫米雨量。

紐約市也在警戒範圍，市長白思豪（Bill de Blasio）推文敦促居民留在家中，如需外出，盡量搭乘公共運輸。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100822