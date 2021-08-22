高雄31歲賀姓男子21日凌晨酒後在鳳山區中泰街大聲喧嘩，遭民眾報案檢舉，警方到場關切後，賀男竟對著警員大聲叫囂，並怒罵「三字經」，隨後賀男被警方依妨害公務、公然侮辱等罪移送偵辦，據了解，賀男身分是陸軍564旅上尉，而他的父親正是現任陸軍副司令賀政，對此，軍方低調證實賀男身分，也強調對於賀男的不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲。

高市警鳳山分局忠孝派出所21日凌晨1時許接獲民眾報案，指稱中泰街上有民眾大聲喧嘩妨害安寧，警方獲報後，立即趕往現場查看，發現賀男渾身酒氣、走路不穩，賀男見到警方，自稱自己被打受傷，還質疑警方「長官！怎麼不去找打他的人？」。

賀男先是要求警方讓他坐下，隨後又跟警方不斷強調自己被打，要警方去抓打他的人，當警方詢問賀男是否受傷，賀男竟然怒嗆員警「要不要驗傷？」，接下來就是對警方怒噴一連串的「三字經」，員警聽聞後，當場大外割將賀男壓制在地，並帶回派出所偵辦。

據了解，賀男與友人在鳳山餐敘後，疑似酒醉情緒失控，在中泰街附近四處咆哮，由於聲量過大，影響到附近居民作息，有民眾向警方報案尋求協助，未料賀男見到警方依然我行我素，還爆粗口怒罵員警，賀男遭依妨害公務與公然侮辱罪嫌移送偵辦。

賀男被警方帶回派出所的消息傳出後，立即有軍方人士前往關切，據悉，賀男是陸軍564旅上尉，目前正在國防大學接受正規班訓練，其父親為目前剛升任陸軍副司令的賀政中將。

陸軍第八軍團指揮部表示，所屬裝甲564旅賀姓上尉在受訓休假期間，因酒後喧鬧等行為，遭員警以妨礙公務等罪移送，全案刻由檢警偵辦中。對於賀男的不當行止，將依「刑懲併行」原則檢討嚴懲，另援引為案例，持恆加強官兵軍法紀教育及營外動態掌握，以維軍譽。