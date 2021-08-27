開設神壇、擔任廟公的余姓男子，日前假藉要幫問事女子小芳（化名）消災，竟以手比劃女方胸口，更趁機從上衣領口伸進內衣裡觸摸胸部得逞，女子事後報警，但余男瞎扯當時是三太子附身，屏東地院法官審酌後依騷擾罪，一審判刑3月。可上訴。

小芳心有餘悸地向警方指出，當時到神壇想詢問感情問題，剛開始余男便將同行友人與她的妻子支開至另一房間，只留2人在神壇內，突然他自稱是神明三太子附身，且說我身體有長一些腫瘤及不乾淨的東西，需要男女交合做法事才能清除髒東西。

突然就趁小芳不注意，伸出右手伸進衣服內衣裡觸摸胸部後，又迅速將手抽出，還問有無受到驚嚇，且強調是神明附身，同時在女方大腿上用手寫私下聯絡字句，「言下之意就是要我與他發生性關係」。

接著余男把陪同小芳的女性友人叫至神壇，告訴她說這女生身體內部不乾淨，若不立即做處理會有生命危害；女友人回憶說，當時廟公說要救她，但不解小芳為何使眼色示意叫她不要說話，並說要考慮一下，接著往門口慢慢走，後來才知道她被騷擾。

但余男辯稱，是被神明降駕的時候，說女方有一些私事不想讓外人知道，所以才會請其他人至隔壁客廳等待，否認伸出狼抓。事後法官審酌認為，男子空泛辯稱因神明降駕對全案毫不知情，卻同時能確稱自己都沒有性騷擾行為，顯與常裡有違，顯難採信。