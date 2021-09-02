竊嫌連盒子偷走價值8000元的經典公仔。（圖／李文正翻攝）

男穿雨衣扮女裝偷高價公仔 被逮稱恍神拿走

北市大同區太原路上月19日發生玩具竊案，店家從監視器發現竊賊長髮，穿小飛俠雨衣變裝，下手過程將公仔放入雨衣懷中，騎車逃逸。警方獲報從監視器畫面看到男子在防火巷更衣戴假髮，騎車繞行大台北10幾公里，才返回新北市永和住處，日前逮獲這名慣竊起出贓物，依竊盜罪送辦。

警方表示，36歲姜嫌，平時遊手好閒，有多項竊盜前科，上月19日晚間7點多，他先將機車停放在路邊，再到巷弄內，戴起假髮、穿上雨衣，打扮成女性模樣，站在玩具店外的騎樓，趁四下無人，將價值8000元的公仔放入懷中，隨即騎車逃逸。

姜嫌鎖定高價的玩具公仔，並連同盒子外包裝一起收藏更有價值，因而認定姜應是慣竊，因而鎖定犯案機車，發現姜繞行中山區、松山區、信義區才返回永和住處，追查將人逮捕，姜辯稱自己「不知道為什麼要偷」，但整個過程，從變裝到繞路，明顯要規避刑責。

警方發現姜嫌將公仔連同盒子完整保存，疑似要販賣圖利，但他以自己精神狀況不佳，恍神才拿走公仔，想要以疾病躲避罰則，警訊後依竊盜罪嫌送法辦。