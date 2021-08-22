阿富汗淪陷爆發逃亡潮，就連美國扶植的阿富汗總統加尼也出亡，稱這是為了避免流血衝突，還被控帶走巨款。影響所及，其家族成員留在當地恐遭塔利班清算或報復。根據俄羅斯衛星通訊社、《印度斯坦時報》等多家外媒報導，加尼的弟弟哈什馬特（Hashmat Ghani）已表態宣布效忠塔利班。

印度斯坦時報（Hindustan Times）公布一段由塔利班宗教教士札基爾（Mufti Mahmood Zakir）發布的影片，可見加尼的弟弟哈什馬特（Hashmat Ghani）與塔利班首領拉赫曼（Khalil-ur-Rehman）同框，似是宣布效忠。

哈什馬特是阿富汗政商界名人，既是國會議員，也是私人企業加尼集團（The Ghani Group）的主席，商業版圖擴及至阿拉伯聯合大公國，即其哥哥加尼出亡的國家。

哈什馬特接受半島電視台訪問時承認，已接受塔利班接管國家，認為在西方陸續撤出的情況下，民眾必須接受國家的新秩序，還說自己公開表態，是要向當地具影響力的政治人物和商界人士招手（招降）。