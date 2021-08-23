今天是八二三砲戰63週年，前總統馬英九在臉書貼出一張金門古寧頭和平紀念園區和平鐘的照片，馬英九強調，唯有兩岸和解，才能讓過去的「殺戮戰場」，變成兩岸的「和平大道」，並重申九二共識。

馬英九今（23日）在臉書發文表示，1958年從今天起，共軍44天內對150平方公里的金門島發射47萬多發砲彈，造成金門軍民死傷與房舍毀損；其實死傷毀損的不只是生命財產，還有兩岸人民的情感。最後國軍成功反擊，迫使共軍停火2次，將砲擊改為「單打雙不打」的隔日模式，守住了金門，也守住了台灣。每到這一天，自己每次去金門，內心依然百感交集。

對於「八二三」跟「古寧頭」戰役，馬英九稱，自己有一點不同：參加古寧頭的戰士，大部分是從大陸來的老兵；而9年後參加「八二三」的戰士，近一半是台灣招的新兵。馬感性直言，「中華民國是我們的國家，台灣是我們的家園」，「八二三」不只是「國共之戰」，更是保衛中華民國，保衛台灣家園的戰役。

馬英九也期許，唯有兩岸和解，才能讓過去的「殺戮戰場」，變成兩岸的「和平大道」。因為和解，帶來通航與通商，過去從大陸射來的砲彈，得以轉變成經貿與觀光的銀彈，與每天運過來幾萬噸的清水，以及觀光客必買的砲彈殼菜刀，更期許兩岸能繼續在「九二共識」的基礎上，重啟中斷的協商與交流。

文末，馬英九強調，八二三砲戰帶給台灣的，不應該只有感謝與追思，還要有台海和平的實踐方法。近來阿富汗變局引發許多討論，台灣當然要居安思危、強化自我實力，但是保衛國家與追求和平可以不衝突，「我們無法改變八二三砲戰歷史，但我們可以創造和平的未來。唯有如此，金門軍民同胞的犧牲才值得」。