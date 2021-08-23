《商情》國內鋼筋止跌觀望 11:102021/08/23 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周豐興開平盤；儘管國際廢鋼有回溫跡象，但因近期鐵礦砂重挫，影響國內鋼筋、廢鋼買氣，因此豐興本周全面開出平盤，其中鋼筋連跌2周後持平；業者表示，目前市場多謹慎保守，買盤亦不積極，故維持平盤。 本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11400元；鋼筋持平，報每公噸22600元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至139.55美元；日本2H廢鋼漲至480美元；美國貨櫃廢鋼漲至450美元。(商品行情網) 《商情》需求趨緩 醋酸報價呈跌 《商情》疫情擴大 亞洲橡膠持續走低 #豐興 #鋼筋 #持平 #廢鋼 #本周 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》止跌 豐興盤價全數持平 11:102021/08/23 財經 《商情》避險需求增 紐約期金溫和走高 09:452021/08/23 財經 輝瑞疫苗 本周將獲美FDA全面使用授權 04:102021/08/22 焦點要聞 《商情》期銅反彈 但仍創6月來最大單周跌幅 10:022021/08/23 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤止跌 10:532021/08/23 財經 陳持平 推廣療癒藝術 04:102021/08/21 投資理財 豐興本週盤價 全面維持平盤 11:102021/08/23 財經 營造物價指數創近13年新高 建築業成本飆向政府求援 22:582021/08/21 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 05:202021/08/22 財經 《商情》雙因素提振 BDI指數續漲3％ 09:452021/08/23 財經 澳洲鐵礦砂大跌 中鋼：板材鋼品暫無下修壓力 04:102021/08/21 財經要聞 財經熱門新聞 長榮目標價上調280陽明卻被遺忘 老鳥狂歪樓：券商不敢再碰 - 財經 長榮、陽明築底2大訊號曝 散戶再耐心等一下 - 財經 蘋果晶片備貨 測試廠爆單 - 財經要聞 - 工商時報 景氣給力 基本工資喊漲3％ - 財經要聞 - 工商時報 大陸協助塔利班開採28兆礦產？前阿富汗央行總裁這樣看 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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