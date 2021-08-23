本周豐興開平盤；儘管國際廢鋼有回溫跡象，但因近期鐵礦砂重挫，影響國內鋼筋、廢鋼買氣，因此豐興本周全面開出平盤，其中鋼筋連跌2周後持平；業者表示，目前市場多謹慎保守，買盤亦不積極，故維持平盤。

本周豐興宣布廢鋼持平，報每公噸11400元；鋼筋持平，報每公噸22600元，型鋼持平，另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂跌至139.55美元；日本2H廢鋼漲至480美元；美國貨櫃廢鋼漲至450美元。(商品行情網)