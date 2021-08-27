13個月首見 東京8月核心CPI止滑。27日最新經濟數據，經過長達1年多的跌跌不休後，東京8月核心消費者物價指數(CPI)突然停止下跌。外界也樂觀認為，日本景氣復甦將有望，日本央行2%通膨目標也不再是遙不可及了。

這份日本官方資料顯示，日本首都8月份包括石油產品但不包括鮮食的核心CPI，雖與2020年同期相比是持平的，但欣慰的一點是不再下滑。同時，也較市場預估值減少0.2%要來得佳。至於7月份的數字原本是增加0.1%，但經修正調整後，最後反而變成年減0.3%。

至於東京核心CPI上一次增加的時間點是在2020年7月，當時曾上漲0.4%。

東京CPI數據可謂是全日本CPI的前哨站，也是當地物價走勢的領先指標。藉著比較基期點較低，以及東奧復賽時，旅館費用與家用產品喊漲，8月核心CPI才得以不再走跌。

日本央行最大理想，就是想把當地通膨率拉到2%，但迄今都還是夢一場。最大原因是，日企雖承受與日俱增購料成本，但日本民眾對價格敏感度很高，這些日企也擔心一旦將上漲物價轉嫁給消費者的話，反而會把大家給嚇跑。因此，日本消費者物價較難看到上漲情況。

日本看不見通膨，相反地歐美等經濟大國，現在要擔心的反而是通膨是否有過高問題。不過現在首善之都的物價不再下跌，也視同給汲汲營營要讓景氣快點復甦的日本央行，相當程度的鼓舞作用。