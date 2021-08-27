麗豐-KY(4137)上半年EPS衝至8.03元，今日股價開高後，最高曾至195元，漲幅逾4.5%。麗豐-KY表示，下半年為民生消費暢旺時機，營運動能充沛。

麗豐上半年合併營收23.7億元、年增51％，營業利益8.3億元、年增91％，稅後淨利6.4億元、年增85％，EPS 8.03元、年增85％。下半年在「克麗緹娜」、「雅樸麗德」醫美及抗衰診所、「新美力」電商、「RnD」美甲美睫等四大通路動能強勁的情形下，下半年營運可望繳出佳績。

麗豐指出，近期大陸傳出零星的疫情部份省份或城市已陸續採取各項防疫升級措施，「克麗緹娜」加盟總部當下立即指示位在防疫升級地區的店家，應以配合當地政府的各項防疫規定為優先，如遇到實體服務的短暫空窗期，則將營運活動轉到線上進行，包括「新美力」電商、「哲美」線上培訓等。

占麗豐集團逾九成營收比重的「克麗緹娜」美容連鎖加盟通路，截至7月底全球總加盟店數已達5,033家、較去年12月底淨增加267家。麗豐擴大市場版圖目標不變，除積極展開主營通路的招商活動外，也鼓勵經營出色的加盟店主開立複數店面，持續堆疊高度品牌力。