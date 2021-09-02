《櫃買市場》長佳智能申請登興櫃 17:412021/09/02 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 長佳智能(6841)送件申請登錄興櫃。 長佳智能成立於107年，主要業務為醫療大數據、醫療AI技術解決方案及雲端生醫平台，董事長兼總經理為陳明豐，目前股本為9億元，110年上半年合併營收為2907萬元，稅後虧損為1077萬元，每股淨損為0.12元。 《櫃買市場》北富銀首發社責債上櫃 《盤後解析》頸線前賣壓搗亂 連2黑失季線 #長佳 #智能 #櫃買市場 #申請 #登興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《興櫃股》子公司Belite海外上市案 仁新董事會通過 10:532021/09/02 財經 台股9月天 四大題材輪動 04:102021/09/02 財經要聞 《興櫃股》獲台灣微軟合作夥伴大獎 宏碁資訊全年獲利樂觀 17:242021/09/02 財經 《台北股市》盤中焦點股：藥華藥、龍燈-KY、矽力-KY、亞德客-KY 10:192021/09/02 財經 長佳智能2日申請登錄興櫃股票 12:362021/09/02 財經 集團自營美妝櫃夯 04:102021/09/02 時尚消費 油價、供需緊俏催化 PVC強彈80美元續創新高 16:292021/09/02 財經 全球車用晶片荒、電池荒 智能電動車ETF有望水漲船高 16:012021/09/02 財經 《航運股》正德簽約訂造2艘4萬噸輕便型高效節能散裝船 15:252021/09/02 財經 《通信網路》美律MEMS麥克風深耕3領域 劍指電動車市場 12:182021/09/02 財經 新興市場受挫 股債投資價值浮現 17:102021/09/02 財經 財經熱門新聞 4年前舊手機 LINE快不能用了 官方公布大限日 - 財經 他買長榮、陽明暴賠138萬卻死也不賣 原因藏對帳單上 網全看呆了 - 財經 大陸再祭鐵腕 鐵礦砂價重挫 - 財經要聞 - 工商時報 威力彩27億爆「包牌之亂」他怒批校正回歸？再揪一件怪事 - 財經 搶運輸機前往亞洲拉貨 業者曝驚人報價：空運市場將大亂 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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