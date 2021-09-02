長佳智能(6841)送件申請登錄興櫃。

長佳智能成立於107年，主要業務為醫療大數據、醫療AI技術解決方案及雲端生醫平台，董事長兼總經理為陳明豐，目前股本為9億元，110年上半年合併營收為2907萬元，稅後虧損為1077萬元，每股淨損為0.12元。

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