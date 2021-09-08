《櫃買市場》路易莎咖啡申請上興櫃 08:032021/09/08 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路易莎咖啡(2758)送件申請上興櫃。 路易莎職人咖啡成立於104年7月，主要業務為連鎖餐飲之經營及相關產品製造販售，董事長兼總經理為黃銘賢，目前股本為2.04億元，110年上半年合併營收為9.17億元，稅後盈餘為2725萬元，每股盈餘為1.37元。 《證交所》詠業明日上市審議 路易莎咖啡 7日申請登錄興櫃股票 #路易莎咖啡 #路易莎 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》東明-KY 8月營收居次高 前8月締新猷 15:422021/09/07 財經 時論廣場》防範「假博士」機制（呂志翔） 16:232021/09/07 時論廣場 《興櫃股》南俊國際H2獲利向上 擬辦現增揪盟友 10:192021/09/07 財經 《除權息》航海王回來了 萬海逼近填權息 11:272021/09/07 財經 不斷更新》電子回檔 航海王再起 台股跌逾百點失守17400 09:132021/09/07 財經 太景＊-KY 8日恢復融資券、紅馬-KY暫停融資券 18:352021/09/07 財經 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:322021/09/07 財經 《興櫃股》海樂影業發生退票 17：00開重訊說明 16:332021/09/07 財經 振興經濟好有理 中華三菱免券搶先GO！ 09:142021/09/07 汽車情報-優惠快訊 Outlet改裝迎戰周年慶、五倍券 義大世界全新獨家美妝通路開幕 16:332021/09/07 生活 新北18業者 申請低風險工地認證全被退件 04:102021/09/07 地方新聞 財經熱門新聞 像台積電砸百億美元做不來 科技巨頭搶自研晶片 專家曝關鍵 - 財經 擠下蘋果成第一 ASML變摩爾定律救星 陷陸美晶片爭霸 - 財經 全球最大鋁土礦出口國 幾內亞政變 鋁價先發難 - 財經要聞 - 工商時報 比疫情威脅還大？專家揭拜登下一步 美科技股災難恐來臨 - 財經 新北疫情若擴散 恐全國升三級 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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