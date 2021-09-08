路易莎咖啡(2758)送件申請上興櫃。

路易莎職人咖啡成立於104年7月，主要業務為連鎖餐飲之經營及相關產品製造販售，董事長兼總經理為黃銘賢，目前股本為2.04億元，110年上半年合併營收為9.17億元，稅後盈餘為2725萬元，每股盈餘為1.37元。