《櫃買市場》金鼎科申請上興櫃 15:592021/09/14 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金鼎科(6832)送件申請上興櫃。 金鼎科成立90年4月，主要產品為耐高溫不鏽鋼金屬纖維製品，董事長為林瑞岳，總經理為蕭金沐，目前股本為2.18億元，110年上半年合併營收為2.01億元，稅後盈餘為3067萬元，每股盈餘為1.41元。 《造紙股》營收後市有撐 法人續讚正隆 《集中市場》靜待買盤回籠 三大法人買超65.5億元 #金鼎 #櫃買市場 #興櫃 #送件申請 #上興櫃 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》第一銅除息 開高壓回 10:362021/09/14 財經 《證交所》力智送件申請上市 15:422021/09/14 財經 《金融》北富銀、永豐餘工紙綠色聯貸案簽約 超額認購2.5倍 15:592021/09/14 財經 《盤後解析》中秋長假前觀望 台股量縮碎步 14:342021/09/14 財經 韓素希減齡劉海IN 04:102021/09/14 時尚消費 基本工資審議 10月上旬召開 04:102021/09/14 生活新聞 台積電回神領軍 金融捧場 台股攻上17500點 09:132021/09/14 財經 電子雜音多 資金轉進傳產、金融股 04:102021/09/14 財經要聞 櫃買14日審議聯發國際上櫃案 09:392021/09/14 財經 新北汐止智興段公辦都更 明年動工 04:102021/09/14 地方新聞 美食集團自救送優惠 04:102021/09/14 時尚消費 財經熱門新聞 2年後公務員退撫制度比照勞工？他看傻眼：這樣誰要考 - 財經 八方雲集跌破關鍵價位被酸爆 他揭悲慘內幕：太自以為是 - 財經 退撫新制採確定提撥 年底拍板 2023年7月起 新進公務人員適用 - 財經焦點 - 中國時報 掌握6成晶片產能沒用 台灣這產業營收急縮 日媒揭內幕 - 財經 1分鐘讀財經》電子玩完了 台股資金往哪衝？外資大戶洩端倪 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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