金鼎科(6832)送件申請上興櫃。

金鼎科成立90年4月，主要產品為耐高溫不鏽鋼金屬纖維製品，董事長為林瑞岳，總經理為蕭金沐，目前股本為2.18億元，110年上半年合併營收為2.01億元，稅後盈餘為3067萬元，每股盈餘為1.41元。

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