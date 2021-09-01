【愛傳媒葉毓蘭專欄】從五月到八月之間，我們都渡過了一個難忘的夏天，但是全體國民還是同舟共濟，一起渡過了三級警戒的難關，其中疫情最為嚴重的新北，有群默默為防疫付出的功臣，那就是協助疫調、市場分流、監督戴口罩、協助村里長等業務包山包海的新北波麗士們！

侯市長是警察出身，所以懂得如何讓員警跟行政單位有效配合，並迅速調動了高達兩千名的員警展開疫調，「精準疫調」是新北警察最引以為傲的部份，也是多虧了各位鍥而不捨的努力，才能迅速穩住疫情，這裡我一定要給新北警察們一個大大的讚！

在轉二級之後，我到了海山分局去實地走訪並瞭解這群辛苦的同仁，在疫情期間所付出的努力，也與我的學弟林國春議員一同到了江寧黃昏市場去瞭解市場控管的狀況，見到大家都很守規矩地掃QR code、戴好口罩，攤商也都有全部施打疫苗，讓我對新北市民跟市府團隊非常敬佩以及感動。

但8月29日在新北又查出了十一起本土確診個案，這告訴我們即便已經恢復二級，但仍然不可掉以輕心，病毒隨時都可能捲土重來，請大家不要忘記我們是如何度過前三個月的難關，並將好習慣繼續保持下去，並請配合市府以及員警的宣導跟措施。

作者為立委、前警大教授

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