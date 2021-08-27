因颶風可能在周末來襲，能源公司開始關閉墨西哥灣的生產，使供應中斷的預期升高，周五國際油價強勁反彈，周線可望以大漲逾10%作收。

OANDA市場分析師Edward Moya表示，能源交易商推升原油價格，因預期墨西哥灣的產油將受到颶風影響，以及基於近來Delta新冠變種病毒對原油需求造成的衝擊，合稱OPEC+的石油輸出國組織與其減產盟友調升產量的決心可能受到動搖。

目前美國期油上漲1.74%，報每桶68.59美元，完全收復周四跌掉的1.4%。

布蘭特期油目前上漲1.48%，報每桶72.12美元，收復部分周四下跌1.6%的失土。

布蘭特期油本周可望大漲近11%，創下2020年6月以來最大單周漲幅。美國期油周線估將上漲近10%，為2020年8月以來表現最佳的一周。

正在加勒比海生成的風暴預計周末將襲擊墨西哥灣，各能源公司自周四起已經開始疏散海上產油平台的人員，必和必拓和BP表示，已經開始暫停墨西哥灣海上平台的生產。

墨西哥灣海上油井約占美國原油產量的17%，占其乾性天然氣（ dry natural gas）產量約5%。此外，墨西哥灣沿岸占美國整體煉油產能逾45%。