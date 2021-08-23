新北市教育局去年啟動智慧學習種子教師培訓，今辦理線上授證典禮，首梯完成培訓共有208位教師，包含Learnmode學習吧100位、均一教育平台83位及教育部因材網25位，充分展現新北教師智慧學習成果。

教育局長張明文表示，新北市近二年投入5億元建置455間智慧教室，成立市級「智慧學習輔導小組」，並鼓勵並培育教師進行數位教學。目標培育每校至少1位智慧學習種子教師，全面推動科技輔助自主學習，引導學生於親師生平台上自主學習，滿足個別學習差異，同時透過平台數據分析及回饋，讓教師掌握學生個別學習狀況，讓新北市每位學生都能透過智慧學習工具提升學習效率。

教育局表示，去年開始與教育部因材網、均一教育平台、Learnmode學習吧及PaGamO等四大平台合作，推出「新北智慧學習種子教師認證課程」，教師須先進行3小時必修課程，再依教學需求，選修四大平台任一平台的12小時課程，完成教學發表及教案產出，才能獲頒智慧學習種子教師認證。

榮獲去年資訊有功教師的崇林國中老師孫郁文也獲得本次智慧學習種子教師認證，他表示智慧學習不限於一般學科，可在資訊科技課堂中搭配學習吧，將資訊科技教材建置到學習吧平台中，學生不受時空限制，隨時可以進行課前預習、課後複習。而在課程進行中，學習吧提供多元素材設計功能，線上書籍畫記、同步課間教學、人工智慧語音辨識、試卷編輯與批改功能，創造師生教學互動。在疫情期間正好可以應用於遠距教學，搭配視訊軟體，引導建立學生自主學習的能力。

今年獲得資訊有功教師的重慶國中老師蔡佩旻老師表示，這個認證課程對老師很有幫助，尤其能增進老師運用數位化學習平臺進行教學的知能。她在數學課程使用因材網，利用因材網的知識結構星空圖及診斷測驗，讓學生了解自己學習現況及難點，自己則由學習歷程記錄引導學生循序漸進學習，強化學習成效，減少學生錯誤學習。另外，學生透過平台概念節點搭配的影片、練習、動態評量與互動教學，是學生自主學習的好工具。