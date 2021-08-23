遠離金門72浬，與大陸湄洲島相距僅20浬，「離島中的離島」烏坵，今年3月27日夜間發現1名自稱要「投奔自由」的大陸偷渡客。（金門岸巡隊提供）

落網大陸偷渡客使用的自製浮具。（金門岸巡隊提供）

烏坵駐軍和岸巡全程掌握偷渡客。圖為海上浮具。（金門岸巡隊提供）

對於大陸人民今（2021）年3月27日順利登陸烏坵要塞堡壘地帶一事，監察委員提出糾正指出，海巡署金馬澎分署及艦隊分署對轄區內海域至海岸安全調查及安全維護之執行不力，另海軍陸戰隊烏坵守備大隊衛哨勤務之執行未盡落實，致大陸人民順利登陸要塞堡壘地帶，均核有違失，因此提案糾正海巡署及海軍等單位

今（2021）年3月27日夜間20時6分許，金門岸巡隊烏坵安檢所接獲烏坵守備大隊通報大坵南方岸際發現1名行跡可疑男子，並有1具動力浮具，立即派員趕赴現場，20時22分在新娘房岸際發現該男子蹤跡，確認為偷渡上岸的大陸籍人士。這名落網的陸籍人士口口聲聲嚮往台灣的民生、自由，欲轉往台灣過生活。岸巡與駐軍聯手逮捕後，依違反入出國及移民法、國安法移請金門地檢署偵辦。

監察委員新聞稿指出，海巡署金馬澎分署及艦隊分署對轄區內海域至海岸安全調查及安全維護之執行不力，另海軍陸戰隊烏坵守備大隊衛哨勤務之執行未盡落實，致大陸人民順利登陸要塞堡壘地帶，均核有違失；海洋委員會海巡署、國防部海軍司令部對所屬監督不周，亦有怠失，監察院110年8月19日通過紀惠容委員及浦忠成委員提案糾正海巡署及海軍等單位。

監察委員紀惠容及浦忠成表示，海巡署金馬澎分署及艦隊分署對轄區內海域至海岸安全調查及安全維護之執行不力，無法有效防止大陸人民非法偷渡入國，核有違失。

糾正案文指出，海軍陸戰隊指揮部烏坵守備大隊相關崗哨衛哨勤務之執行未盡落實，巡管不足；現有警監範圍存在罅隙；各項巡查、管控及監督輔導作為均有闕漏，致大陸人民順利登陸要塞堡壘地帶，亦有違失。

監察委員紀惠容及浦忠成另表示，海洋委員會海巡署、國防部海軍司令部分別身為海域至海岸之查緝走私、防止非法入出國犯罪調查，與海域及海岸之安全調查暨要塞堡壘地帶法要塞管制區禁止及限制事項守備、巡查、管理之主管監督機關，對所屬監督不周，均有怠失，亟待檢討策進。

調查報告亦指出，國家安全局身為國家安全情報工作之策劃及執行綜理主管機關，職司大陸地區情報工作及國家安全情報工作監督業務權責，允應督導所屬並統合指導相關主管機關，針對臺灣及離島地區國防安全情報工作，建立相關情資綿密蒐報安全網，相互協調、支援，有效應處，以維護國家安全。