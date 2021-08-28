國防部證實 美國雙艦通過台海 08:242021/08/28 中時 楊孟立 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國雙艦同時通過台海。（取自第七艦隊臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今日（28）表示，美驅逐艦乙艘，航經臺灣海峽由南向北行駛；另美海巡艦乙艘航經臺灣海峽由北向南行駛。通過臺灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。 這是美國總統拜登今年1月就職後，美國軍艦第8次通過台灣海峽；也是拜登上任後，美國海軍和海岸防衞隊的艦艇首次同時通過台海。 第七艦隊表示，這些艦隊的合法航行展示美國對自由開放印太地區的承諾，美軍將在國際法允許的任何地方執行飛航任務。 喀布爾機場恐攻 倖存者驚恐吶喊看見末日 拜登誓言報復 各國譴責恐攻 歐盟加緊安置難民 #臺灣海峽 #國防部 #通過台海 #乙艘 #航經 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 議員提案發2000元以上現金通過 嘉義縣長：毋通再增加負債 18:412021/08/27 政治 台日執政黨會談 海巡交流達共識 04:102021/08/28 政治要聞 超級大黃蜂再遭重擊 未來更無力對抗大陸 00:002021/08/28 軍事 民進黨與自民黨 今首度舉行「外交．防衛政策意見交流會」 11:272021/08/27 政治 大陸將首次舉辦國際維和實兵演習 04:102021/08/27 產業財經 聯防IS 美國與塔利班化敵為友 04:102021/08/28 焦點要聞 國戰會論壇》共軍機艦繞台 小總長可練指揮（譚傳毅） 08:412021/08/27 海納百川 喀布爾機場攻擊12美軍喪命 美撤離行動不中斷 04:312021/08/27 國際 喀布爾機場驚爆 BBC：至少60死140傷 03:282021/08/27 國際 麗清股東會通過配息0.16元 16:252021/08/27 財經 劍麟股東會通過配息1.05元 16:392021/08/27 財經 政治熱門新聞 政院振興五倍券出爐 最新民調出乎意料 - 政治 賴清德27日要去施打高端 前外交官脫口5字 - 政治 賴清德施打高端喊台灣讚 沈富雄跳出來打槍 - 政治 「BNT爭取到貨誰的功勞？」街訪民調 民眾看到這名字超傻眼 - 政治 BNT今下午2點開放登記 網曝：政府很了解人性 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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