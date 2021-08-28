國防部今日（28）表示，美驅逐艦乙艘，航經臺灣海峽由南向北行駛；另美海巡艦乙艘航經臺灣海峽由北向南行駛。通過臺灣海峽期間，國軍全程掌握我周邊海、空域相關動態，狀況均正常。

這是美國總統拜登今年1月就職後，美國軍艦第8次通過台灣海峽；也是拜登上任後，美國海軍和海岸防衞隊的艦艇首次同時通過台海。

第七艦隊表示，這些艦隊的合法航行展示美國對自由開放印太地區的承諾，美軍將在國際法允許的任何地方執行飛航任務。