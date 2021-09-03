Aldridge abruptly retired in mid-April due to a heart scare – but has received full medical clearance to make his return to the NBA for a 16th season sources said. 🙏🏽 https://t.co/XFTuZM3uS5 — Shams Charania (@ShamsCharania) September 2 2021

根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞3日爆料，先前放話打算克服心律不整問題重返NBA打球的艾卓吉，目前已經通過所有需要的醫療測試，確定可以回到NBA延續個人生涯的第16個球季，查拉尼亞也爆料艾卓吉重返籃網打球機率最大。

艾卓吉上季交易截止日之後跟馬刺買斷，轉而跟籃網簽約，沒想到才幫籃網打了5場例行賽，平均每場拿下12.8分、4.8籃板，他在4月15日突然宣布因為心律不整問題提前退役，當時還強調生活應該大過籃球的他，最近卻又改變了這個念頭。

因為艾卓吉最近又突然拋出震撼彈，宣布自己考慮重返NBA打球了，前提是他可以通過所有醫學測試，隨著查拉尼亞爆料他都順利通過了，代表他隨時可跟任何球隊簽約，先前傳出不僅籃網很有興趣，不少球隊也想招募這名36歲老將。

只是隨著上季效力金塊的大前鋒米爾沙普今天宣告跳槽籃網，籃網是否還有需要重新找回艾卓吉，恐怕有著不小變數，畢竟籃網內線如今擁有布雷克葛瑞芬、克萊斯頓與米爾沙普，如果再簽下艾卓吉，應該也是只想再續前緣，也觀察他還剩下多少本事了。