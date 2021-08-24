根據今天公布的國際研究報告，氣候變遷讓上月發生在德國與比利時部分地區的致命洪災可能性增至9倍。

今年7月中，德國西部發生嚴重洪災，造成至少190 人死亡；比利時南部瓦隆尼亞（Wallonia）地區的極端降雨成災，至少38人罹難。

法新社報導，氣候專家採用愈來愈專業的歸因科學，愈來愈能發現人為氣候變遷與特定極端氣候事件的關聯性。

為了計算氣候變遷影響降雨進而引發洪災的數據，科學家分析天氣紀錄與電腦模擬數據，比較今日與以前的天氣。由於人為碳排放，今日氣溫約上升攝氏1.2度。

他們聚焦在一到兩天的雨量，發現有兩個雨量特別多的地區，上個月的降雨量前所未見。

在德國阿爾（Ahr）與埃爾弗特（Erft）地區，在最嚴重時，一天下了93毫米的雨量。比利時謬司（Meuse）地區在兩天內出現破紀錄的106毫米雨量。

他們計算，比起氣溫尚未上升的前工業時代，在今日氣候暖化的情況下，洪災發生的機率高出1.2到9倍。

根據世界氣候歸因組織（World Weather Attribution）編撰的研究報告，由於人為造成的氣候暖化，在德國、比利時、荷蘭、盧森堡地區的類似降雨，現在多出3到19%。

德國氣象局的克萊恩卡本（Frank Kreienkamp）說：「氣候變遷不僅提高（洪水發生的）可能性，還增加洪災侵襲強度。」

牛津大學環境變遷研究所（Environmental Change Institute）副所長奧托（Friederike Otto）說，從這些地區發生洪水可得知，「即便是已開發國家也無法避免受到極端天氣嚴重衝擊，而我們見過的這些極端天氣還會隨著氣候變遷惡化」。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）1100824