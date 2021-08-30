由嘉義縣政府主辦，梅山農會舉辦的「小葉種紅茶優良茶競賽」邁入第3年，30日下午由主審進行最後評分，選出得獎茶農，全程採線上直播。（呂妍庭攝）

由嘉義縣政府主辦，梅山農會舉辦的「小葉種紅茶優良茶競賽」邁入第3年，30日下午由主審進行最後評分，選出得獎茶農，全程採線上直播。（呂妍庭攝）

嘉義縣政府委託梅山鄉農會舉辦嘉義縣2021年小葉種紅茶優良茶競賽，今年邁入第3屆，因氣候變遷，又逢新冠疫情影響，今年大阿里山地區茶農共繳交152點，比去年少1成多，另整體紅茶產量也減少，不過評審對得獎茶葉仍給予肯定，認為製茶技術明顯進步。

因應新冠肺炎疫情，今年比賽過程防疫再升級，不但繳茶、領茶作業採取分時、分區、分流進行，參加評審作業工作人員一律須進行體溫監測，今30日成績公布也不開放茶農參與，改以梅山鄉農會臉書粉絲頁直播揭曉得獎名單。

現場公布得獎名單，特等獎由來自竹崎鄉石棹村的林園製茶場林士評獲得，另頭等獎有邱宏仁等15名，金質獎吳明翰等40名以及優良獎簡成軒等49名，未入圍者點數佔總參賽點數30.9％。

茶業改良場課長林金池、魚池前分場長郭寬福帶領專業品茶師分階段評審，郭寬福說，今年茶產量受天候影響極大，先是春茶產期遇到乾旱，7月、8月又有數波雨勢，因雨下太多，氮肥過高，紅茶做不起來，加上茶農要考慮到接下來的秋、冬茶產量，不少人放棄做紅茶，導致產量明顯減少。

嘉義縣長翁章梁、立委陳明文也親自到場參與成績公布，翁章梁說，此次評選規格水準高，以近乎嚴選的方式品評各個參賽者，尤其紅茶國際市場廣大，若培養得宜，未來打入歐盟與穆斯林市場相當可期。

翁章梁更提及，嘉義縣爭取到中央同意南遷茶改場總場設址於番路，對往後在地茶業發展有劃時代的意義，不論資源的挹注或大量研究人員聚集在嘉義，對在地茶葉推廣、改良、接軌世界舉足輕重，並感謝陳明文任職縣長時看到茶葉的價值，在這樣的基礎下，嘉縣將透過比賽持續帶動茶農價值。