中央氣象局表示，明(31日)太平洋高壓西伸，環境風場盛行偏東風，午後雷雨範圍以各地山區、近山區平地、中南部平地為主。氣象達人彭啟明指出，由於太平洋高壓勢力較強，這周也讓熱帶擾動發展的條件受到限制，就趨勢上來看，下一個颱風發展態勢，可能要等到九月中旬前較有機會。

洗車趁這兩天！午後雷雨連炸一周 氣象局最新說明｜2021.08.30

氣象局指出，明天(31日)偏東風水氣較今日減少，但台東地區及恆春半島仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨的機率，其他各地大多為多雲到晴的天氣，需留意中午過後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

30至31日定量降水預報。(圖/氣象局)

氣溫方面，各地高溫炎熱約32至35度，其中桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級，外出請注意防曬並多補充水分。

周三至下周一(9月1日至6日)太平洋高壓勢力有稍減弱，但周末稍增強的變化；這段期間風向為偏東風至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，中午過後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，應留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣。7日至9日為偏南風環境，各地大多為多雲到晴，午後各地山區及近山區平地有局部短暫雷陣雨。

氣象達人彭啟明表示，由於太平洋高壓勢力較強，這周也讓熱帶擾動發展的條件受到限制，颱風要發展的機會並不高，未來將看太平洋高壓逐步東退後，是否有機會發展，就趨勢上來看，可能要等到九月中旬前較有機會。