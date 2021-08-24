台中市外埔區大同里、六分里、大東里等三里的自來水管線老舊且漏水嚴重。立法院副院長蔡其昌24日邀集相關單位會勘，爭取3621萬元經費汰換4794公尺管線，讓1421戶用水無虞，同時提升區域水量、水壓及供水品質，預計明年4月底前完工。

外埔區大同里、六分里、大東里自來水管線已埋設超過20年，區域管線也有嚴重漏水情形。蔡其昌邀集台灣自來水公司副總經理吳振榮、台中市議員施志昌及台中市政府建設局第三工務大隊正工程司王俊傑等人現勘。

「讓沒有水的有水喝，有水的喝的更安全。」蔡其昌表示，自來水管線汰換為DIP（自來水用延性鑄鐵管），讓水的品質提升，同時也解決水壓不足問題。面對極端氣候，只有透過汰換工程，才能讓漏水率下降。

施志昌表示，外埔三里的自來水管線汰換，有助於區域自來水品質提升，感謝蔡副院長爭取中央經費，路權部分，他會協調市府、公所取得。施志昌同時強調，計畫範圍內尚未裝設自來水的用戶，可以把握此次管線汰換機會申請安裝，相關路修費將由自來水公司全額吸收。

大甲營運所主任王仁昭說，此次外埔區自來水管線汰換計畫總經費3621萬元，由台水公司全額負擔，將汰換4794公尺管線，涵蓋外埔區甲后路3段（及巷道）、中山路、甲后路5段185巷等，受益戶數達1421戶，完竣後將辦路面刨除加封作業，預計明年4月底前完工。