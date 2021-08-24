中秋烤肉已經成為國人過節傳統，外交部為推廣友邦產品，計劃在今年中秋節前推出「友邦產品生鮮箱」，提供給台灣民眾今年烤肉有不同選擇。

外交部國經司司長蔡允中今天在線上例行記者會表示，外交部為推廣友邦產品、觀光及文化，增進國人對邦交國認識，並提升友邦產品在台灣市場能見度，規劃辦理邦交國嘉年華系列活動，其中一場實體推廣活動就是「友邦食材生鮮箱」開賣記者會。

蔡允中說，中秋節時流行烤肉活動，所以希望結合節慶活動推廣我們友邦產品。外交部將和全台最大通路之一家樂福合作，規劃在中秋節時，於66家實體店面及電商平台販售友邦食材組成的「友邦食材生鮮箱」，生鮮箱中將會有各國特色食材和醬料等，「只要買回去，當天需要的食材都有了。」

另一項實體推廣活動「友邦大使一日主廚」則鼓勵我國消費者運用線上美食市集，透過外送平台(Foodpanda及UberEats)訂餐或到店品嘗由30家合作餐廳推出之友邦特色料理，認識友邦餐飲文化。