隨著疫情趨緩、內用微解封後，不僅台北的百貨業者都紛紛帶來全新餐飲品牌開幕，就連桃園的購物中心也帶來了全新的美食餐飲品牌及相關優惠，希望能夠吸引更多消費者到館消費，像中壢的大江購物中心就帶來了桃園首家「姜滿堂」正宗韓國直火燒肉，而台茂購物中心則有桃園獨家的「PUTIEN莆田」及「武松殿」美食快閃店將於10月登場。

大江購物中心為慶祝「姜滿堂」全新開幕，推出大江APP會員獨家優惠餐點「人氣盛宴牛豬拚雙人套餐」，1399元。（大江購物中心提供）

大江購物中心新開幕的「姜滿堂」，除了鹹食以外，更帶來了充滿韓國味的白頭山雪冰。（大江購物中心提供）

大江購物中心本月就帶來了由台灣最大韓式料理連鎖餐飲集團，豆府餐飲集團旗下品牌的「姜滿堂」進駐，為繼新竹遠東巨城購物中心後的全台第二店，主打無煙直火方式燒烤，嚴選國產活菌豬、美國PRIME牛肉及頂級和牛等肉品，大江購物中心就表示，最近整體業績回復近90%，來客數也明顯回升，現也推出全館餐飲最高12%回饋，即日起全館餐飲單筆消費滿千元，即贈電子現金券120元，單筆滿2000贈240優惠。

台茂購物中心即將於10月5日起，到11月15日帶來人氣排隊美食的肉鬆餅「武松殿」快閃店。（台茂購物中心提供）

台茂購物中心預告桃園獨家的新加坡米其林一星餐廳品牌「PUTIEN莆田」，即將於10月15日起正式開幕。（台茂購物中心提供）

台茂購物中心也因應即將在9月16日到10月18日登場的周年慶，率先預告人氣排隊美食的肉鬆餅「武松殿」快閃店於10月5日起登場，另外還有將於10月15日引進桃園獨家的新加坡米其林一星餐廳品牌「PUTIEN莆田」，主打以「傳統莆田菜」的料理手法，帶來高CP值的莆田菜及新加坡菜，更預告今年將有更多隱藏品牌即將曝光，而周年慶也將推出滿千送百優惠之餘，再加送150元餐飲劵。