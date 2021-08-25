就讀中正預校而為預備士官的薛姓台商，遭檢方起訴，打算向新北市調查官刺探公務機密未遂，台北地方法院依「人民為外國或大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構刺探、蒐集資料」未遂罪判刑1年2月，上訴後，台灣高等法院改判他無罪。法官尚未公布判決理由。

本案因1名新北市調查處調查官，向調查局國家安全維護工作站舉發1名薛姓台商，指薛向他刺探調查局及其他人士的個人資料，甚至包括調查局情資、公務機密，國安站隨即立案蒐證。

檢方指控薛姓台商返台後，2次邀約認識的調查官後，在吃飯席間閒聊之際，請求調查官提供特定人士個資、情資，並稱「大家都是朋友，有東西的話就通知一下」，藉此刺探情資、公務機密。

薛男否認犯案，表示他只是慣於吹牛、胡扯，北院認定，薛男曾就讀中正預校而為預備士官，轉業經商後，竟罔顧國家栽培及照顧，接受大陸地區情報人員之招待後，從事背叛國家之舉止，判刑1年2月，上訴後，高院改判無罪。