▲60歲鍾姓老婦接到自稱中華電信服務人員告知積欠費用，一在轉接後對方甚至稱婦人涉及刑案要求婦人匯款證明清白，情急之下，老婦前往匯款，所幸行員以及警方及時攔阻才險未受騙。（楊梅分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

桃園市新屋24日1名31歲女子因誤信網路刊登之「投資5萬能獲利50萬」的投資廣告，前往銀行準備臨櫃匯款58萬元，所幸銀行行員及時察覺並與警方及時攔阻解釋，女子才險未受騙。

楊梅警分局指出，員警巡邏時發現31歲羅女在渣打銀行新屋分行神情緊張，隨即上前關心，並與行員向羅女了解狀況，羅女表示自己在網站上看到投資廣告稱「投資五萬元能獲利五十萬」，便按照廣告指示用LINE加了一個好友，其後羅女才依指示前往銀行臨櫃匯款。

所幸警方及時察覺對方是典型投資詐騙，隨即向羅女分析可疑之處，羅女才驚覺自己受騙，羅女表示，幸好手頭上存了很久的58萬元沒有匯出，沒有讓騙徒得逞。

此外，24日同天，員警亦接獲富岡郵局經理來電稱有郵局內婦人疑似遭詐騙，經員警到場了解狀況後，60歲鍾婦表示接到自稱中華電信服務人員來電告知積欠電信費用，經多次轉接，對方甚至表示婦人涉及刑案，要求婦人將戶頭內的存款匯至指定帳戶監管以示清白，才前往郵局準備匯款。

但因婦人至郵局提款時表現緊張，郵局人員察覺有異，電話通知員警協助。經員警向婦人說明電話費欠費詐欺手法後，婦人才恍然大悟，避免了12萬元積蓄的損失，婦人更當場一再感謝員警的幫忙。

警方呼籲，詐騙手法花樣百出，一不小心就會陷入被詐騙的泥沼內，投資報酬率異常的投資詐騙，來路不明的電話欠費，提醒民眾，如遇到類似狀況，務必小心求證、冷靜處理，立即向反詐騙諮詢專線165或警察機關110專線報案處理。