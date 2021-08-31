京元電子竹南廠6月初爆發移工染疫，北市張姓婦人以為同學開的旅館變成防疫旅館，6月5日利用LINE群組詢問同學，旅館收60名京元電的員工進行隔離，遭到調查局以違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散布疫情假訊息送辦，士林地檢署調查後認為，張女只是詢問，並非散布，犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

張婦在「我們這一班」的LINE群組轉發「苗栗某飯店變成防疫旅館，今天送了60個京元電進去隔離，最好不要在那附近逗留。」並詢問旅館老闆娘「真的嗎？」，

老闆娘14分鐘後回覆「我們沒有京元電，這是假消息」後，張女馬上回覆「妳為全體大局著想，有能力付出，實在讓人敬佩，感謝妳。」但調查局苗栗縣調查站，認為網路上散布60名京元電員工遭隔離的消息，已觸犯散布假訊息送辦。

檢察官以全文的前後意思，認為從訊息的時序，張女是想要詢問飯店老闆娘訊息的真實性，群組中其他人可以從對話內容，得知訊息的真實性，並不足以達到損害公眾或他人的可能，予以不起訴。