犯嫌透過網路通訊軟體與被害人聯繫，以買空賣空不出貨及三方詐騙。（民眾提供／盧金足台中傳真）

中部打擊犯罪中心6日宣破獲網購詐騙案。（民眾提供／盧金足台中傳真）

名牌包網購小心詐騙 買空賣空不出貨

中部打擊犯罪中心6日宣破獲網購詐騙案，被害人於社群網路及拍賣平台交易二手精品包及飾品等，犯嫌透過網路通訊軟體與被害人聯繫，以買空賣空不出貨及三方詐騙，誘騙網路買家匯款到合法賣家帳戶，買家收不到商品報警追查，導致賣家金融帳戶遭警示凍結，被害人數達12人，犯罪所得66萬3000元。警詢後依刑法詐欺罪移送苗栗地檢署偵辦。

刑事局依165 反詐騙諮詢平台清查，疫情期間多名被害人於社群網路及拍賣平台，向暱稱「Wei Hsin」、「Dora wei」、「Hsin Wei」、「Hsin」、「123456y」、「y101010」交易二手精品包及飾品。

警方指出，34歲魏女透過網路通訊軟體與被害人聯繫，再以買空賣空不出貨及三方詐騙方式，先誘騙網路買家匯款到合法賣家帳戶，買家收不到商品報警追查，造成賣家金融帳戶遭警示凍結，惡性重大。

為將詐欺犯嫌繩之於法，刑事局偵查第六大隊與苗栗縣警察局頭份分局共組專案小組，報請苗栗地方檢察署指揮偵辦，持苗栗地方法院核發搜索票前往苗栗地區執行搜索並拘提魏嫌到案。

警方在場查扣手機、蘋果MAC筆電、存摺簿、貨運單據等證物，清查被害善意第三方金融帳戶共7個，被害人共12人，警詢後依詐欺罪移送苗栗地方檢察署偵辦。

警方提醒民眾，網路購物有快速便宜的特性，疫情期間宅在家中，更易成為犯罪者覬覦的目標，應注意商品單價是否低於行情，交易陷阱多，留意在網路上所接觸的對象是否可靠。

網路買賣物品應避免透過Line、messenger私訊，或其他非官方的交易管道私下交易，注意切勿輕易提供個人帳號給他人，在收受他人匯款前務必確認款項來源，以免無意間落入「三方詐騙」的陷阱。