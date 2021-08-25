堪薩斯市聯邦準備銀行上周五(20日)宣布，本周26 日到 28 日在傑克森洞(Jackson Hole)舉行的全球央行年會因為當地疫情升溫，轉為線上舉行，由於近期美國聯準會(Fed)明確釋放縮減購債(Taper)行動，原本市場期待央行年會上，Fed主席鮑爾將會透露更多Taper細節，但考量到轉往線上活動，市場已經將目光擺在下周美國非農報告。

Fed不斷堅稱，會等到通膨目標以及就業市場回歸正軌之前，才會調整貨幣政策，不過，從FOMC在7月底的會議紀要指稱，展望未來，許多與會的官員指出，如果經濟前景符合預期，那今年開始放緩購債腳步是相當合適的。

對此，美銀美國短期利率策略主管Mark Cabanna指出，預料鮑爾不會在這場線上會議公布縮減貨幣政策的細節，鮑爾也不會想要主導9月會議，現在市場有各種聲音，鮑爾不會想要引起騷動。

由於2013年時任Fed主席的伯南奇(Ben Bernanke)談論減少購買資產等言論後，導致市場大量拋售債券以及釀成股市重挫，所引發的縮減恐慌(Taper tantrum)，這次由鮑爾堅稱不等到經濟數據以及就業市場恢復不會輕易改變政策，達拉斯聯準銀行總裁Robert Kaplan等Fed官員們，則是不斷呼籲Fed趕快進行緊縮貨幣政策，市場不斷調整對於Taper的時機點，讓近1、2個月的市場走勢震盪，惟FOMC會議紀要出爐後，各方言論才轉趨於保守。

據MarketWatch報導，Janney Montgomery Scott投資策略長Mark Luschini指出，下周公布的美國8月非農就業報告相當重要，若新增就業人數超越或符合市場預期的94.3萬人，那FOMC於9月舉行的利率決策會議，將成為Fed宣布Taper的最佳時機。Mark Luschini認為，若鮑爾周五演講要有新發展，可能就會表明開始進行Taper，但這不代表馬上啟動升息，也許會暗示，貨幣政策將長其維持在零利率區間。

Piper Sandler Cos.資深總經策略師Dimitri Delis表示，龐大的現金流動壓迫殖利率曲線所造成的壓力，短天期美債殖利率也許會在未來6~8個月續跌，主要是市場仍在尋找安全的標的，由於10年期美債殖利率可能跌破1%，要打破殖利率驟降的風險，就是美國國會通過的3.5兆美元預算案。