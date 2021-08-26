歐股周三持平。義大利公用事業公司的下跌，抑制了旅遊股和銀行股的上漲；而在美聯準會本周發布政策更新之前，全球股市處於區間波動。

周三泛歐Stoxx 600指數持平，為471.84點。華爾街股市隔夜創新高；歐股目前則距離其歷史高點不到1%。

旅遊休閒股上漲1.8%，來到近兩周高點；銀行股也上漲1.8%。

公用事業股下滑0.8%，表現最差；主要是券商加拿大皇家銀行對義大利公用事業公司下調其未來回報率預期，讓義大利電力公司Terna、能源公司Snam和天然氣公司Italgas下跌。

德國股市跌0.3%。德國Ifo研究所公布商業信心調查顯示，由於新冠傳染病陰影和供應鏈瓶頸，企業對於未來的商業信心不是那麼樂觀。

本周稍早的歐元區PMI數據顯示，歐企擴張速度有所放緩。

花旗全球戰略團隊的Robert Buckland表示，中國除外的股市尚未見到關連到PMI數據的常見波動，而股市依然脆弱。過去經驗表明，只要全球經濟沒有馬上出現另一次衰退，投資人就會逢低買進；我們現在則認為不會如此。

路透對18位分析師調查，認為今年剩下的時間，歐股將不會有大更動，持平在目前的水準；主要是美國可能收緊貨幣政策、德國大選和至中國監管單位的打壓，將抑制股市的漲勢。

瑞典放射線治療設備商Elekta跌7.8%。此前該公司表示成本上升。

德意志銀行的建議刺激了散戶的股票交易動向。在被評為「賣出」之下，Zara母公司Inditex以及H&M皆下跌約1%。愛迪達和Puma被評為「買進」之下皆上漲約1.5%。

英國瑪莎百貨大漲5.1%，漲幅居冠歐股。德銀將該服飾零售商評為「買進」。