據知情人士向路透表示，東芝正與至少四家私募公司進行接觸，包括KKR、黑石，希望為東芝尋求新的經營策略。

據了解，貝恩資本(Bain Capital)和加拿大投資公司Brookfield也被找來，為該醜聞纏身的公司提供新想法。

東芝此舉表明，在六月被發現與日本政府串通，對外國投資人排擠和施壓之後，股東將董事長趕下台，東芝現在正在與潛在的競購者接觸。東芝擁有多個業務部門，並在全球多個地區營運。

最新的處理程序並不是正式地徵詢對東芝整體或部分資產的收購報價；而且目前還不清楚，與收購公司的接觸，是否會在未來出現正式的報價。

東芝針對該新聞僅回應，東芝的策略審查委員會正考慮和討論一系列的新措施，並且計劃在十月時公布新的商業計畫。東芝在截至周三的市值為190億美元。

東芝新執行長綱川智曾在本月的財報發表會上表示，東芝不僅與股東積極對話，也與金融和策略投資人展開對話。綱川智並表示，公司對於接受私人競標抱持開放態度。東芝在之前CVC資本提出200億美元報價之後，再也沒有獲得其他報價。該收購要約由於缺乏細節，後來在四月被駁回。

東芝前執行長則因為對CVC的收購報價引發爭議，在今年四月下台。

東芝此次與私募公司的舉動，也引來部分投資人的爭辯，質疑東芝為何沒有啟動正式的競價程序。

今年六月，一項調查顯示，東芝與日本貿易省官員串通，阻止外國投資人在股東大會上獲得更多的影響力。此一發現也讓日企的公司治理成為媒體焦點。