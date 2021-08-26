科技巨頭谷歌（Google）和蘋果（Apple）存在著一定的直接競爭，不過谷歌為維持其在搜尋引擎的市佔地位，每年仍需向蘋果支付高額的費用，確保它在IOS系統設備的預設搜尋引擎，分析師指出，谷歌像蘋果支付的費用，今年可能將增加至150億美元（折合新台幣約4100億），以免被微軟旗下的搜尋引擎Bing取代。

《9to5mac》報導，伯恩斯坦顧問公司（Bernstein）分析師Toni Sacconaghi在最新報告中指出，透過蘋果公開資料和谷歌流量獲取成本（TAC）分析，谷歌今年向蘋果支付的金額估計將會從去年的100億美元上升到150億美元，而明年可能會漲到約180億至200億美元。

谷歌持續的向蘋果支付高額的費用，以避免被微軟旗下的搜尋引擎Bing取而代之，但分析師仍提到2個潛在風險，包含監管力道趨嚴，以及金額過高使谷歌和蘋果重新磋商以減少支付的費用。

蘋果將谷歌設為iPhone、iPad和Mac等IOS系統的預設搜尋引擎，也引來監管機構的注意，指控蘋果此舉違反公平競爭條例，故有涉市場壟斷之嫌。

Sacconaghi表示，實際上監管帶來的風險，可能將在未來幾年發生，而這有可能將對蘋果的毛利率產生4至5%的影響；此外，谷歌支付的費用逐年增加，預估2022年將增加至約180億至200億美元，谷歌可能會因此採取行動，和蘋果重新協商減少支付的款項，甚至是直接停止付款。