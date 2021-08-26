中共國防部發言人譚克非今主持例行記者會，被問及解放軍駐香港部隊輪換，他表示，下一步駐港部隊將堅決聽從中共黨中央、中央軍委和主席習近平指揮，全面貫徹落實「一國兩制」方針和基本法，履行防務職責，堅定支持特區政府依法施政，積極參與社會公益事業，與香港同胞「攜手踏平崎嶇」，始終做捍衛國家主權安全、維護香港繁榮穩定的「定海神針」。

譚克非指出，針對當前新冠肺炎疫情形勢，駐香港部隊採取了嚴格防疫措施，周密組織人員篩查，全程佩戴防護用具，途中避免非必要接觸，確保防疫工作安全有序開展。