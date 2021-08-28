美國情報機構27日發表新冠病毒溯源報告，但怎麼查仍無法確定新冠病毒的起源，對病毒是否由實驗室外洩存在分歧，也相信中國官員在疫情爆發前並不知道新冠病毒存在。但總統拜登把做不成結論歸咎於中國不配合，表示會繼續向中國施壓，要求中國分享資訊。中國駐美國大使館指中國堅決反對，並強烈譴責美國企圖結盟有關夥伴對中國施壓。

美國國家情報總監辦公室27日公開新冠病毒溯源報告的摘要，在病毒溯源上，仍維持動物宿主或實驗室外洩的兩種可能，並無一致結論。

美國情報機關也認為，病毒開發的初衷並非作為生化武器，大致上認為，病毒不是由基因工程製造。此外，中國官員在疫情最初爆發前，並不知情新冠病毒存在。

參與調查的18個情報機構中，4個情報機構對新冠病毒由動物傳人持低度信心，一個機構持中度信心，認為病毒最有可能來自實驗室意外，並認為可能和實驗、動物實驗或武漢病毒研究所的樣本有關。另外三個情報機構無法就這兩個結論達成一致意見。

報告指出，他們缺乏臨床樣本或完整了解最早期病例的流行病學數據，如果獲得這些資訊，可能會改變他們的評估。

下令情報機關提交溯源報告的總統拜登發表聲明，稱中國掌握溯源的關鍵資訊，但一開始，中國政府官員便阻撓國際調查員取得這些資訊，美國將繼續與全球夥伴合作向中國施壓，要求中國分享資訊，並與世界衛生組織合作。

在北京，外交部繼續抨擊美國企圖推卸抗疫失敗的責任。外交部發言人趙立堅稱：「美國一些政治人物和官員不思考如何控制美國疫情、拯救人民生命，妄圖憑藉一份情報機構的栽贓報告，推卸自身抗疫失敗的責任，向中國甩鍋推責，這只會干擾和破壞國際溯源和全球抗疫合作，美方聲稱中國拒絕提供必要信息，不過是其掩飾情報溯源失敗的藉口。」