美國投行高盛（Goldman Sachs）的經濟學家表示，中國針對從科技到教育等不同行業進行整頓，意味著貨幣和財政政策可能會保持寬鬆，以抵消對經濟增長的拖累。

多維新聞報導，高盛首席中國經濟學家Hui Shan等人在報告中寫到，經濟處於「微觀收和宏觀放」的環境中，收緊特定行業的監管規定之際，可能會伴隨著貨幣和財政當局的支持性政策。

他們表示，針對各個行業層面的限制將通過降低就業和經濟活動水準而衝擊經濟增長，影響金融狀況且不利投資者情緒。

他們還表示，需要放鬆貨幣和財政政策以抵消整頓造成的拖累。他們還預測，8月份經濟資料可能會疲軟，然後在9月份反彈，第四季較第三季表現會強勁。

政策制定者最近幾周新增貸款額度，扶持中小微企業，向銀行提供廉價資金並加速出售地方政府債券。在新一波疫情、房地產市場遭到打壓以及課輔和互聯網公司的監管風暴打擊下，經濟已經受到衝擊。