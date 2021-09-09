有「科技女股神」之稱的方舟投資(Ark invest)執行長伍德(Cathie wood)今年北京當局於7月初啟動、針對科技股、教育股及遊戲股等產業進行監管，大量出清先前聲稱看好的中概股，隨著監管前景趨明朗，市場信心逐漸恢復，Ark認錯買回京東ADR，並認為大陸經濟前景不悲觀。但近期Cathie wood透露，大陸投資環境丕變，已經大幅降低對大陸的曝險，僅留下討好北京的標的。

據英國《金融時報》報導，Cathie wood告訴一群基金經理人，透露Ark劇烈改變投資策略，主要是目前大陸投資環境與當時大量投入資金進入該市場，已經相當不同。

Cathie wood指出，北京當局目前以資本市場為代價，進行社會改造議題，只要是被視為獲利太多得任何事情都會遭到打壓，單從7月的1個周末，北京當局針對大陸線上教育事業進行一連串的監管措施，加上最新的「共同富裕」訴求，成為這些海外投資基金面對從中獲利的疑慮。

Cathie wood強調，這不是要消除中概股的部位，但會大幅降低，並將一些已經成為輸家的持股轉換成支持北京當局「共同富裕」政策，並且頻獻殷勤的企業。

Cathie wood表示，包括京東物流、拼多多，前者以極低的毛利在大陸3 、4線城市打造基礎建設，後者則是大力投資雜貨行業以及農場和商店之間的供應鏈，她認為這是協助政府達成目標，甚至可以說是討好北京當局。

儘管Ark最近進行了投資組合重組，但Cathie wood認為大陸並不想與全球隔絕或停止增長，而是正在經歷重置，隨著時間推移，北京當局會重新考慮其中的一些規定，Ark不會放棄大陸市場，因為他們如此專注於創新，而且天生具有創業精神。