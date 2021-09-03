中國國家市場監管總局3日表示，正在依法加強騰訊系虎牙和鬥魚合併、百度收購歡聚集團、京東收購獵芯科技等11起經營者集中案反壟斷審查。

大陸國家市監總局網站刊登「中國反壟斷執法年度報告（2020）」指出，加強和優化經營者集中反壟斷審查，通過提高違法實施集中案件處罰力度等，解決法律威懾力不強等問題，使經營者集中合規監管制度更加完善和周延。

要進一步改進經營者集中審查工作，著力做好半導體、醫藥、能源等領域附條件案件的監督執行，依法查處民生、互聯網等重點領域違法實施經營者集中案件。

7月上旬，虎牙與鬥魚合併已經被叫停。

報告指出，破解新經濟監管難題，要密切關注線上線下經濟快速發展中積累形成的風險，有效防範部分企業憑藉資料、技術、資本優勢造成競爭失序，堅決防止資本無序擴張。

要堅持治「果」和治「因」並重，對壟斷之「果」依法加大監管執法力度，同時更加注重源頭治「因」、過程治「因」。

報告指出，「堅持支援健康發展和依法規範並重，既要支援各類企業創新發展、支援創新經濟發展、支援平台經濟規範健康發展，又要密切關注線上線下經濟快速發展中積累形成的風險」。

報告表示，「十四五」（2021-205年）將加快推進「反壟斷法」修訂，進一步完善反壟斷配套立法，抓緊推出「關於原料藥領域的反壟斷指南」，推進「企業境外反壟斷合規指南」起草工作，研究制定「壟斷協定豁免適用指南」。

報告稱，努力構建有效有序競爭的市場格局，構建涵蓋事前、事中、事後全環節的競爭政策實施機制。完善平台企業壟斷認定、資料收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範。