110年度社區治安會議由分局長林樹國主持。（桃園市八德警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市八德警分局為分析轄區治安、交通狀況，發掘治安死角與民眾共謀對策、維護社會治安，7日晚上7點多在該分局舉辦110年度社區治安會議，宣導犯罪預防、交通安全等實用資訊，也特別針對高齡銀髮族族群加強反詐騙宣導。

該次會議由分局長林樹國主持，目的是提供機會讓地方民意代表、意見領袖等人能直接與警方面對面來交流意見，有效聽取民眾對於治安、交通或其他建言與意見反映，建立政府與民眾間聯繫管道。

偵查隊長林宗星向與會來賓分析轄區治安狀況，他表示，希望民眾遇可疑狀況可以立即向警方告知，就能發揮警民合作的功效，將毒品犯罪趕出社區。另也針對詐騙集團常鎖定50至70歲以上生活單純、對詐騙話術較不熟悉、生活較單純的銀髮族中老年人、退休人員、家庭主婦下手，藉此機會加強宣導，提醒獨居或白天獨自在家的年長者要小心此類「假檢警」詐騙手法。

交通組組長莊桂松則宣導，提醒年長者行車安全及切勿酒後駕車等注意事項，也利用機會在會議中宣導「防禦駕駛」的觀念，「防禦駕駛」是透過覺察及預測的方式來採取必要的措施以迴避潛在危險的發生，現場並以宣導短片舉例說明各類型交通事故發生的原因。

林樹國指出，警方將持續戮力於轄區治安、交通及為民服務等警政工作，轄區交通、治安等環境需仰賴警方與民眾同心協力維護，期許警民合作共同建構安全網絡，營造出安全、和樂的生活環境。

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