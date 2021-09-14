警政署長陳家欽為慰勉保七總隊員警今年在偵辦查緝盜伐山老鼠、野生動物保育、環保、食安及非洲豬瘟等攸關民眾健康及國土保育的案件繳出漂亮的成績單。特地於今(14)日前往保七總隊慰勉及鼓勵同仁的努力，也感謝總隊各大隊同仁在 2 千公尺以上高山及偏遠地區(南方四島小隊)服務的辛勞，讓負責國土安全的保七員警感受到署長滿滿的愛心與關懷。

保七總隊偵辦查緝盜伐山老鼠、野生動物保育、環保、食安及非洲豬瘟等攸關民眾健康及國土保育的案件繳出漂亮的成績單。警政署長陳家欽特別前往保七總隊慰勉及鼓勵同仁的努力。(保七總隊提供)

保七總隊偵辦查緝盜伐山老鼠、野生動物保育、環保、食安及非洲豬瘟等攸關民眾健康及國土保育的案件繳出漂亮的成績單。警政署長陳家欽特別前往保七總隊慰勉及鼓勵同仁的努力。(保七總隊提供)

陳家欽強調，行政院蘇院長非常重視森林保育及防堵非洲豬瘟工作，保七總隊在今年上半年防疫期間，查獲盜伐林木37件，查扣貴重林木9萬724公斤、濫墾林地36件、取締違反野生動物保育法 50 件、查獲盜採砂石案件 1 件及環保案件209 件，且迄今取締森林引火20件22人，並在爆發「非洲豬瘟」襲台之際，配合中央及地方主管機關至各地清查，共查獲來源不明豬肉及產製 7 件，防止「非洲豬瘟」疫情漫延，守護國人健康。

陳家欽在慰勉之際，也期許保七總隊同仁，運用新思維的治安理念，積極任事、勇於承擔責任，遇事遇案要能果斷的採取行動，以高效工作態度發揮一加一大於二的整體戰力。