國民黨主席選舉倒數，候選人張亞中聲勢崛起，黨內蔓延「棄保」、「恐中（張亞中）」詭譎氛圍，國民黨立委林為洲率先在臉書表態支持朱立倫，被解讀成棄保第一槍，各地縣市首長也紛紛跟進，國民黨立委林奕華今晚也在臉書表態，支持四號朱立倫。

林奕華指出，國民黨在野6年，選民不是不曾給過國民黨機會，而是國民黨一再錯估民意，辜負民眾對國民黨的期盼，國民黨必須痛定思痛、深切檢討，重新回到中道、理性的主流民意上。

林奕華說，2018年地方選舉就是最好的實例，國民黨不但大勝，還一舉拿下15縣市，更贏回20年未曾政黨輪替的高雄市。因此，台灣選民絕非鐵板一塊，國民黨的敗選，更不該簡化為民進黨販賣芒果乾，把亡國感當成國民黨擁抱極端、逃避、拒絕檢討的藉口。

林奕華表示，國民黨主席選舉的重要性，不僅止於誰帶領國民黨未來四年的政治走向，更重要的是誰能堅守民主政治的信念，改變現在民進黨民選獨裁的事實；誰能替國人謀福祉，避免人民持續受民選獨裁荼毒。

林奕華重申，我相信朱立倫是最適合的人選，民進黨逢中必反，但國民黨也不能逢中必軟，當香港的自由民主受到威脅時，我看到朱立倫跟我有相同的擔憂，因此她選擇公開支持朱立倫，因為看到朱立倫的勇氣，願意捍衛自由民主的中華民國向對岸表達不一樣的聲音。

林奕華認為，這次國民黨主席選舉，所有候選人都是黨內一時之選，同志偶有意見不同、路線之爭，但黨內選舉，不該淪為放話、抹黑的舞台，選舉過後，呼籲新任黨主席，以最短的時間，以最寬容的雅量，廣納不同意見，弭平不同的歧異。