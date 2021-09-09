針對美國國務卿布林肯等美政客在推特上發文，抹黑攻擊香港警方拘捕「支聯會」有關成員，中國外交部駐港公署發言人今日（9日）對此予以強烈譴責：正告美國政客，停止惡意攻擊香港國安法和阻撓特區政府依法施政，停止充滿意識形態偏見的無端指責，停止企圖破壞香港長治久安的政治表演，收起干預香港事務的黑手。

香港支聯會副主席鄒幸彤、常委梁錦威、鄧岳君、陳多偉8日被控沒有按《香港國安法》交出資料被捕。

美國國務卿布林肯今天在推特發文指出，香港官員必須終止對具有不同政治觀點的個人和公民社會持續威脅。他並說，支聯會領導人被捕是出於政治動機，「是當權者公然濫用法律的行為」。

中國外交部駐港公署發言人表示，「支聯會」有關成員公然對抗法律，拒絕配合警方根據《香港國安法》第43條實施細則附表5提交資料的要求，警方依法採取執法行動，體現了違法必究的公平正義。中國外交部駐港公署堅決支持香港警方依法履職，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

發言人指出，《香港國安法》實施一年多來給香港帶來海清河晏的事實表明，《國安法》是維護香港長治久安的守護神，是震懾反中亂港勢力的霹靂劍，是阻斷外部勢力干預的鐵閘門。香港警方嚴格依據國安法採取行動，符合法治精神，乃是其是，非其非，無可指責，不容置喙。國際社會絕大多數國家充分理解和尊重中方維護國家安全的正當合法努力。

發言人痛斥，美國自己擁有全世界最密不透風、適用於包括海外領地在內每一寸領土的國家安全法律，打擊國安犯罪毫不手軟，並且動輒濫用國家安全名義損害別國合法權益，卻反過頭來詆譭阻撓中方在香港落實國安法，暴露出其赤裸裸的雙重標準和霸權嘴臉。美自身劣跡斑斑，攬鏡自照，有何資格對他人指手畫腳？！

發言人強調，香港社會捍衛法治秩序的共同意志不容誤讀，特區由亂及治、由治及興的歷史大勢不可逆轉。任何雜音、干預、施壓都絲毫動搖不了中央和特區政府維護國家安全的堅強意志，絲毫動搖不了中國全面準確貫徹落實「一國兩制」的堅定決心。中國敦促美個別政客恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止為反中亂港分子叫屈張目，立即停止干擾特區法治的徒勞之舉。