香港政務司司長李家超今（14日）表示，19日舉行的選舉委員會界別分組一般選舉，是經過「候選人資格審查委員會」嚴格把關，確保符合「真誠擁護《香港基本法》、效忠香港特區」的法定要求和條件的人，才可成為候選人。

李家超表示，港府將嚴格按照經修訂的選舉法例做好各方面的安排，選舉事務處也正在做好最後階段的準備工作，確保選舉能在公平、公正、廉潔、依法、安全有序的情況下進行。

李家超說，選委會界別分組一般選舉，是繼今年三月及五月分別完成國家層面及特區層面完善特區選舉制度的立法工作後的首場選舉，對香港未來的有效管治有深遠影響。 香港的選舉制度是香港政治體制重要的一環，完善選舉制度能落實「愛國者治港」原則，保持香港長期繁榮穩定，對「一國兩制」的實踐具有重大意義。

此次選舉共有36個界別分組須以選舉產生共967個席位，其中有23個界別分組共603名候選人自動當選。另外13個界別分組將由412名候選人競選364個席位。該13個界別分組涉及約5000名投票人，須於19日到設於灣仔、九龍、沙田、荃灣及屯門的五個投票站投票。