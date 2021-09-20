國民黨主席之爭選戰進入倒數階段，外界輿論風向瀰漫「棄江保朱」氛圍，江啟臣20日表示，這是媒體炒作、無益黨內團結的說法，他更直批不希望「棄柱保朱」戲碼上演，也批評其他三位候選人開很多空頭支票，只有自己有具體的承諾，保證願下台負責。

江啟臣說，對於棄保的說法很不負責任，很多黨員很早就看不下去，無助於國民黨內的團結，他也說，不希望過往的「棄柱保朱」的老戲碼再度上演，大家期待國民黨改變、不要再走回頭路，但是黨內選舉自己人互打，動輒亡黨、擋、棄保等等說法，「還是同一黨嗎？將來怎麼與敵人作戰？」

江啟臣表示，自己是相對年輕的候選人，自己在過去17個月的任期也證明，中壯世代可以看得起國民黨，之後還要更好，希望各路先進思考，到底誰真正適合帶領國民黨打贏2022大選，重返執政。他也說，所有候選人中只有自己開出具體目標與承諾，並講明做不到會下台負責，其他3位候選人則開了很多支票，畢竟黨員希望看到具體主張、承諾與負責任的支票，而非空頭支票。