天津市道路運輸局等六部門，對滴滴出行、T3出行、美團打車、曹操專車、首汽約車、陽光出行、及時用車、高德打車等8家網約車平台公司進行聯合約談。各管理部門針對目前天津市網約車平台公司註冊把關不嚴、違規派單、打折促銷等問題，提出具體要求。

陸媒報導，天津政府要求相關企業立即停止招募不合規車輛和駕駛員，對無法提供許可證件的駕駛員和車輛不予註冊，並依據生產經營成本和市場供求狀況合理定價，主動向社會公布計價規則。

此外，應公示抽成比例，保證駕駛員得到正常的休息和合理的收入，還需加強駕駛員法律法規及安全教育，保障乘客及駕駛員出行安全。法規方面，政府要求業者遵守網路安全、個資保護、資訊安全等方面法規，加強守法經營意識教育，並向監管部門上傳數據資訊。

各網約車公司表示，將按照約談要求進行全面梳理，落實各管理部門要求，查找風險隱患，加快合規化進程，共同為群眾出行創造良好環境。